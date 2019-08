Vláda připravuje program na prevenci nelegální migrace ze severní Afriky a Sahelu

Na pomoc v severní Africe a Sahelu by se měl zaměřit nový společný program ministerstev zahraničí, obrany a vnitra. Resorty by na něj podle informací Českého rozhlasu měly v příštích třech letech dát až sedm set milionů korun. Cílem programu je předcházet v krizových místech nelegální migraci z Afriky do Evropy. Program by se měl zaměřit konkrétně na pomoc v Mali, Maroku a Etiopii.

Zástupci resortů vnitra a obrany budou o svých finančních příspěvcích na pomoc v Africe jednat příští týden s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou. Vláda by pak podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD)měla návrh dostat na stůl do konce října.