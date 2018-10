Vláda přerušila jednání o nulové sazbě mýtného

Vláda dnes přerušila jednání o možnosti zavést nulové sazby na silnicích první třídy, o které se po roce 2019 rozšíří mýtný systém. Vláda chce o materiálu ještě diskutovat s hejtmany, informoval na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). O tom, na kterých úsecích budou moci kamiony jezdit zadarmo, by měly rozhodnout podle materiálu kraje a obce. Mýtný systém se po roce 2019 rozšíří o 900 kilometrů silnic první třídy. V tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na začátku října ustoupil samosprávám, které od začátku proti záměru rozšířit mýto na silnice první třídy protestovaly. Podle nich by zpoplatnění úseků přesunulo tranzitní kamionovou dopravu na menší krajské silnice a do obcí. Samosprávy by tak měly dostat možnost vybrat úseky, na kterých bude nulová sazba uplatněna, týká se to však jen nově rozšířených úseků. Na úseky, které jsou zpoplatněny již nyní, se dohoda nevztahuje.