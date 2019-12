Vláda představila Národní investiční plán, podle opozice není realistický

Vláda představila takzvaný Národní investiční plán. Jsou v něm předpokládané investice do roku 2050 za 8 bilionů korun. Zhruba 6,2 bilionu, tedy 77,4 procenta, je určeno na investiční akce v dopravě. Druhý největší objem investic, 423,5 miliardy, je u ministerstva průmyslu a obchodu. Jde tak o zhruba pět procent z celkového objemu. Vládní plán řadí dopravu i průmysl mezi investiční strategické oblasti. Mezi další patří energetika, vzdělávání, podnikání a obchod, výzkum a vývoj, investice do regionů, zdraví, kultura nebo bezpečnost. Plán počítá třeba se dvěma novým jadernými bloky v Česku. Dohromady by měly podle vládního dokumentu stát 300 miliard korun. Jeden z bloků by se měl začít stavět za deset let v Dukovanech. Na investice do školství by dle Národního investičního plánu mělo jít do roku 2050 asi 46,3 miliardy Kč, tedy asi 0,6 pct z celkového objemu investic.

Podle opozice není Národní investiční plán realistický, chybí v něm plán financování nebo harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. Představitelé opozice také kritizují další změnu objemu investic. Premiér Andrej Babiš (ANO) nyní uvádí osm bilionů korun, na konci listopadu mluvil o pěti bilionech.