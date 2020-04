Vláda povolila příjezd stovek korejských inženýrů firmy Hyundai

Korejští pracovníci automobilky Hyundai budou moci přijet do závodu v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V květnu jich přijede 446, další budou následovat. Celkem se do země má dostat asi 750 inženýrů, budou pracovat na vývoji nového vozidla. Pro jejich příjezd i pohyb budou platit přísná pravidla. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Kabinet je podle něj připraven takto vyhovět i dalším podnikům strategického charakteru.

Povolení dorazit do Nošovic podle Havlíčka dostanou pracovníci na inženýrských a vývojových pozicích. Nejvíce najednou jich bude moci dorazit v květnu, v červnu smí přijet dalších 58, v červenci 109, v srpnu 83, v září 89 a další tři zaměstnanci v říjnu, řekl Havlíček.