Vláda posoudí zrušení rodného čísla jako identifikátoru

Zrušením rodného čísla jako hlavního způsobu ověřování identity při komunikaci s úřady se bude v pondělí zabývat vláda. Ministerstvo vnitra jí předložilo materiál, který zpracovává plány na letošní rok. Rodné číslo, ze kterého lze vyčíst další osobní údaje, nyní slouží jako tzv. stykový identifikátor s orgány veřejné správy, v budoucnu by ho mohla nahradit čísla občanských průkazů. Změna vychází z deset let starého rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že by rodné číslo nemělo být používáno jako klíčový identifikátor v komunikaci občana se státem, by také nemělo být vůbec zapisováno do občanských průkazů.