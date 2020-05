Vláda poskytne firmě ČEZ půjčku na stavbu nového bloku elektrárny v Dukovanech

Český stát poskytne energetické společnosti ČEZ na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny půjčku. Po středečním jednání vládního výboru pro jadernou energetiku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě budou podepsány do konce června. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu. Babiš řekl, že smlouvy před schválením představí všem předsedům parlamentních stran. Zdůraznil, že stavba elektrárny je dlouhodobý projekt, který nebude realizovat současná vláda. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zopakoval, že tendr na výběr dodavatele by měl být vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč, řekl Havlíček. Podle šéfa ČEZ by se stát měl na výstavbě nového jaderného zdroje v Dukovanech podílet ze 70 procent, zbytek dá ČEZ. Očekávaná cena je šest miliard euro.