Vláda podpořila novelu zákona o matrikách

Problematiky změn příjmení či určení otcovství se dotkne technická novela zákona o matrikách, kterou na svém jednání podpořila vláda. Novela obsahuje desítky změn, týkají se také párů, které chtějí uzavřít registrované partnerství. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vnitro ani vláda neakceptovaly připomínku, která plánovala zrušit povinnost přechylovat ženská příjmení příponou -ová. "Podle ministerstva vnitra nejsou pro takovou změnu věcné důvody. Přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému," uvedl v tiskové zprávě Hamáček. Osobně si vicepremiér myslí, že záleží na každém, jak se chce jmenovat. "Do budoucna jsem tedy otevřený debatě o změně zákona, která by pravidla pro přechylování rozvolnila," dodal.

Materiál se také věnuje změnám příjmení, například u dítěte, o nějž pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Dalším cílem novely je promítnout do důsledku obecnější požadavek, podle něhož nebude moci být dítěti nad 15 let změněno jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

Pirátská strana bude ve Sněmovně navrhovat, aby se ženy mohly v budoucnu rozhodnout, zda budou používat u svého příjmení příponu -ová. Poslanec Ondřej Profant v tiskové zprávě uvedl, že by stát měl umožnit svobodnou volbu formy příjmení, aktuální úpravu považuje za diskriminační.