Vláda podpořila novelu o převodu dluhů dětí na rodiče

Za dluhy dětí budou nejspíš zodpovídat jejich rodiče. Novelu občanského zákoníku, která to umožňuje, podpořila vláda. Na twitteru to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Podle novely by dluhy dětí do 15 let měly přejít na jejich zákonné zástupce nebo ty, které je mají v péči. V Česku čelí exekucím přes tři tisíce nezletilých a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy vznikají například kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, nebo nevrácení knihy v knihovně.