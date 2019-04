Vláda podpořila návrhy, které mají zvýšit podíl peněžitých trestů

Novelu trestních předpisů, která by měla zajistit častější ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů vězení, podpořila vláda. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Prodloužit by se měly také lhůty pro placení peněžitého trestu. Ministerstvo chce, aby soudy nově po nezaplacení peněžité sankce přeměnily trest na trest vězení podle předem daného přepočtu. Jedna denní sazba se má přepočítat na dva dny za mřížemi. Soudy by tak neměly teprve určovat, jaký bude náhradní trest odnětí svobody. Zároveň by již nemělo být možné změnit peněžitou sankci na jiný alternativní trest. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

Podle ministerstva uložily soudy předloni přes 8000 peněžitých trestů, což je 14,6 procenta z počtu odsouzených. Například v Německu však peněžité sankce tvoří 80 procent uložených trestů a v Maďarsku téměř polovinu.