Vláda podpořila návrh zákona pro případ tvrdého brexitu

Vláda schválila návrh zákona upravujícího vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, řekl ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vláda bude usilovat o to, aby Sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. Absence úpravy by se podle vnitra dotkla zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. Celkem v ČR legálně pobývá okolo 8000 občanů Spojeného království.

Předpis má zajistit Britům reciproční zacházení s ohledem na britské garance směrem k evropským občanům, kteří budou v době brexitu pobývat v Británii. "Pokud bychom daný zákon nepřijali, ohrozili bychom tím i přibližně 40.000 českých občanů, kteří žijí v Británii. To rozhodně nechceme," uvedl Hamáček. Kdyby totiž podle něj Česká republika negarantovala práva britských občanů, hrozilo by zpřísnění podmínek pro české občany ve Spojeném království.