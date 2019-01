Vláda: Počet operačních programů se sníží z deseti na osm

Počet operačních programů při čerpání evropských dotací by se měl v příštím období snížit ze současných deseti na osm. Česko by rovněž při čerpání evropských dotací chtělo mít větší možnost vlastního rozhodování o tom, na co dotace použije. Vyplývá to ze strategie pro čerpání evropských dotací v programovém období 2021 až 2027, kterou v pondělí projedná vláda. Sníží se také míra spolufinancování unie u jednotlivých projektů, ze současných 85 procent na 55 procent. Česká republika bude podle návrhu Evropské komise moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018.