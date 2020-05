Vláda po souhlasu Sněmovny prodloužila nouzový stav do 17. května

Nouzový stav v celé České republice kvůli epidemii nového typu koronaviru bude pokračovat do neděle 17. května. Po úterním souhlasu Poslanecké sněmovny tak rozhodla vláda. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) po zasedání uvedla, že kabinet aktuálně nepočítá s žádostí o další prodloužení, záviset to ale bude na epidemiologické situaci. Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí především v oblasti obchodu a služeb. Sněmovna však na návrh KSČM souhlasila jen s prodloužením do 17. května, což vláda využila. Kabinet chce další trvání restrikcí zajistit novelou zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že zákon bude střídmý a kompetence resortu jen zpřesní. Novela má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Úřad má mít pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce. Schillerová zdůraznila, že zákon by neměl dávat ministerstvu možnost zasahovat do závažných opatření, jako je například omezení svobody pohybu či uzavření hranic. "Je s podivem, že všichni komentují ten zákon, byť ho ještě neviděli," uvedla.