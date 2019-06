Vláda plánuje zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí

Vláda chce zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zatímco nyní se platí 1000 korun, nově to má být 2000 korun. Návrh vláda vložila do sazbového daňového balíčku, který předložila Sněmovně a který mimo jiné zvyšuje spotřební daň z alkoholu a cigaret. Vláda návrh na zvýšení poplatku obhajuje inflací nebo vyššími administrativními náklady. Zatím není jisté, kdy se Sněmovna k projednání balíčku dostane. "V případě správních poplatků za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí došlo jak k nemalému nárůstu inflace od jejich posledního zvyšování před více než sedmi lety, tak k navýšení nákladů spojených s řízením o vkladu, a to mj. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014," uvádí vláda v důvodové zprávě. Celkový výnos ze správních poplatků za vklady do katastru představuje podle vlády asi 740 milionů korun. S ohledem na meziroční pokles počtu vkladových řízení zhruba o pět až sedm procent, lze podle vlády očekávat navýšení příjmů veřejných rozpočtů asi o 695 milionů korun ročně. Z toho půl miliardy by měl získat Český úřad zeměměřický a katastrální a zhruba 175 až 195 milionů Všeobecná pokladní správa.