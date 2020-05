Vláda: Pendleři budou muset na test jednou do měsíce

Vláda ulevila pendlerům. Test na koronavirus budou muset předložit na hranicích jednou za měsíc místo dosavadních dvoutýdenních intervalů. Kabinet o tématu znovu diskutoval po týdnu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nelze s testováním skončit kvůli šíření viru přes rodiny lidí, kteří jezdí každý den do práce za hranice. Novinářům po jednání vlády řekl, že nově bude také stačit, když test pendleři předloží do 72 hodin po posledním překročení hranic.

Češi dojíždějící za prací do ciziny si stěžují na chaotičnost rozhodnutí vlády. Snížení počtu povinných testů na koronavirus jim sice ušetří peníze, ale testy tak podle nich ztrácejí smysl. Vyplývá to z vyjádření pendlerů pro ČTK. Sdružení Pendleři bez hranic chystá protestní akci s podepisováním petice za zrušení povinného testování na nemoc covid-19. "Jaký to má význam, udělat to jednou za měsíc? Když si udělám test teď, mám automaticky imunitu a žádný vir nechytím?" napsal třeba ve facebookové skupině Pendleři bez hranic Jiří Petřík. Část pendlerů si stěžuje, že i jeden test měsíčně za několik tisíc korun je pro ně finančně náročný, a podle některých je problém najít volný termín pro testování. "Pendlerů je tak neskutečné množství, že odběrová místa to absolutně nestíhají a musíme si dávat termíny dopředu," řekla ČTK Ludmila Pfeferová, která dojíždí za prací do Německa z Volar na Prachaticku. Někteří pendleři v rozhodnutích kabinetu ztrácejí přehled. "Neustále to mění, nevyznám se v tom," řekl ČTK pendler Tomáš Drda z Karlovarského kraje.