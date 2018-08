Vláda navrhuje zrušení více než tisíce míst ve státní správě

Počet pracovních míst ve státních úřadech a organizacích by měl klesnout o víc než tisícovku. Navrhuje to vláda. Podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše by se mělo zrušit 1327 míst, z toho 281 je obsazených. V rozpočtu se tak uspoří 1,24 miliardy korun.

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají necelého půl milionu lidí. Zhruba čtvrtina z toho jsou učitelé. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64.000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 55.000. Vojáků je necelých 25.000. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.