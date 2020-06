Vláda na mimořádné schůzi projedná zrušení opatření pro cestování do sousedních zemí

Mimořádné jednání vlády, které svolal na páteční ráno premiér Andrej Babiš (ANO) by mělo zrušit omezení při cestování mezi Českem, Rakouskem, Maďarskem a Německem. Se Slovenskem už omezení způsobená pandemií koronaviru skončila. Babiš to oznámil novinářům při návštěvě Karlovarského kraje. Nevyloučil, že omezení budou zrušena možná už od páteční půlnoci. Dosud museli lidé kvůli koronavirové pandemii při návratu z těchto zemí jít do karantény nebo se prokázat negativním testem na koronavirus.