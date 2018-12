Vláda možná odmítne zákaz zahalování obličeje na veřejnosti

Navrhovaný zákaz zahalování obličeje nebo jeho části na veřejnosti, jak jej prosazují poslanci SPD Tomia Okamury, budou zákonodárci projednávat možná se záporným stanoviskem vlády. Kabinet ANO a ČSSD by měl na středeční schůzi označit restrikci podle podkladů za významný zásah do základních práv lidí. Podle vládních legislativců není zavedení zákazu zahalování obličeje v Česku nezbytné ani potřebné. Domácí muslimská komunita podle nich zakrytí celého obličeje prakticky nepoužívá a důsledky navrhované úpravy by tak dopadly především na zahraniční turisty. Předlohu odmítlo v připomínkovém řízení ministerstvo vnitra vedené zástupcem ČSSD i ministerstvo spravedlnosti v čele s nominantem hnutí ANO.