Vláda kvůli šíření koronaviru vyhlašuje nouzový stav a zpřísňuje mimořádná opatření

V Česku platí nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda. Trvat bude minimálně třicet dnů. Nouzový stav vláda vyhlašuje kvůli šíření nového koronatypu v Česku. Opatření stát může podle zákona vyhlásit například v případě, kdy jsou ohrožené životy nebo zdraví velkého počtu lidí. Vláda zároveň zakazuje všechny akce, kterých by se zúčastnilo 30 lidí a více. Týká se to sportovních utkání, mší, divadelních představení nebo promítání v kinech. Od zítřka budou taky muset být od dvaceti hodin povinně zavřené všechny restaurace. Kromě toho do České republiky nesmí jezdit občané ze zemí, kde se koronavirus hodně rozšířil. Čeští občane naopak nebudou smět do těchto oblastí jezdit. V zemi bylo ve čtvrtek večer 112 nakažených.