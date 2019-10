Vláda kvůli Gottovi vyhlásí 12. října státní smutek

Vláda se chystá na sobotu 12. října vyhlásit státní smutek kvůli úmrtí zpěváka Karla Gotta. Smutek připadne na den umělcova pohřbu, který se uskuteční se státními poctami. V pátek to uvedl premiér Andrej Babiš. Poslední rozloučení s Gottem pro veřejnost se bude konat v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Následující den se bude konat od 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Karel Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci, bylo mu 80 let.