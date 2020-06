Vláda hlasy ANO podpořila zákon, jenž dle kritiků pomůže Babišovi

Vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Předseda koaliční sociální demokracie Jan Hamáček ČTK napsal, že ministři ČSSD se při hlasování zdrželi. Babiš před jednáním kabinetu řekl, že se projednávání bodu nezúčastní. Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Podle kritiků mu ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Babiš dlouhodobě odmítá tvrzení, že je ve střetu zájmů.

Hamáček na twitteru uvedl, že ministři za ČSSD návrh nepodpořili. "Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenské fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné evropské směrnice. O výjimce tak rozhodne Sněmovna svým hlasováním," napsal. Ustanovení ohledně svěřenských fondů, které se týká i Babiše, kritizují opoziční strany či Transparency International (TI). Vládou schválený zákon podle Pirátů usnadňuje Babišovi schovávat své vlastnictví Agrofertu a dál neoprávněně čerpat dotace.