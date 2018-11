Vláda hlasování o nedůvěře přečká, poslanci ČSSD opustí sál

Menšinovou koaliční vládu Andreje Babiše (ANO) páteční hlasování o nedůvěře neohrozí, opozici se nepodaří dát dohromady potřebných 101 hlasů nutných pro svržení kabinetu. Sociální demokraté oznámili, že v době hlasování opustí sál. Vládu, v níž mají pět ministrů, podrží. Také ANO a komunisté návrh 92 opozičních poslanců nepodpoří. Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že demise vlády ani vyslovení nedůvěry není řešení, lepší by podle něj bylo rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby. Podle opozice se sociální demokracie zachovala zbaběle a alibisticky.

"Jediné, co může věci vyřešit, je, když voliči znovu rozdají karty," uvedl po jednání předsednictva a poslanců ČSSD předseda strany Jan Hamáček. Pro takový návrh by bylo ve dvousetčlenné komoře potřeba alespoň 120 hlasů, sociální demokracie jich může dodat 15. Sněmovna se sama rozpustila jen jednou, před pěti lety. Za nejlepší řešení současné napjaté politické situace považuje ČSSD takzvaný slovenský model, tedy pokračování současné koalice ANO a ČSSD, ale s jiným premiérem. Takový scénář je ale podle Hamáčka nereálný, pokud Babiš sám odejít odmítá a má jednoznačnou podporu svého hnutí. Proto se ČSSD rozhodla se pátečního hlasování nezúčastnit. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) při příchodu do Lidového domu řekl, že ČSSD by měla trvat na odchodu premiéra Babiše z vlády do vyšetření případu Čapího hnízda, v opačném případě být připravena z vlády odejít. V ČSSD ale byly silné i hlasy, aby jen neuvolnila místo SPD. Usnesení nakonec přijaly špičky ČSSD jednomyslně.

Podle opozice se chová jako chytrá horákyně. "Toto rozhodnutí je nejen zbabělé, ale zejména chybné a otvírá cestu rozkladu důvěry v demokratický stát," uvedl předseda ODS Petr Fiala. "Pro ČSSD jsou zjevně důležitější ministerská křesla než vlastní důstojnost, navíc v situaci, kdy jsou mnohdy ve sněmovním hlasování nahrazováni hnutím SPD," soudí poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. "Rozhodnutí ČSSD je čistokrevná zbabělost. Pokud není ČSSD schopna podpořit hlasováním svoji vlastní vládu, tak by ji měla okamžitě opustit," řekl ČTK předseda SPD Tomio Okamura.

Opozice požaduje konec Babiše ve vládě kvůli jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo. Ve skrytě natočené reportáži, která byla odvysílána minulý týden, premiérův syn Andrej Babiš obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil ČR kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, v níž jsou oba obviněni. Předseda vlády to odmítl, výroky svého dospělého syna z prvního manželství přičítá schizofrenii, kterou podle něj trpí. Opoziční politici ale požadují vysvětlení a vyzvali Babiše k rezignaci.