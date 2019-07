Vláda do konce srpna rozhodne o kandidátovi do EK

O českém kandidátovi do Evropské komise rozhodne vláda do konce srpna. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet podle něj zatím čeká na potvrzení, zda předsedkyně příští komise Ursula von der Leyenová bude chtít po každé zemi dva kandidáty, aby z nich mohla vybírat. Babiš přímo nepodpořil dosavadní českou eurokomisařku Věru Jourovou, řekl jen, že v uplynulých pěti letech odvedla hodně práce. O tom, jakému portfoliu by se měl český zástupce v Evropské komisi věnovat, se podle premiéra jedná. V minulosti premiér řekl, že by si přál pro Česko silnější portfolio, než je nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen. Zmiňoval oblasti vnitřního trhu nebo digitalizace.