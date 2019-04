Vláda dnes projedná poskytnutí ropy Unipetrolu ze státních rezerv

Vláda dnes projedná poskytnutí ropy petrochemickému holdingu Unipetrol ze státních hmotných rezerv. Firma má v současnosti zásoby sirné ruské ropy pro svou rafinerii v Litvínově asi na pět dní. V rozhovoru s ČTK to řekl budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Do Česka od pátku ropovodem Družba neteče žádná ropa, evropské státy ji ruské straně odmítly kvůli jejímu znečištění organickým chloridem. Havlíček uvedl, že je předpoklad, že nekontaminovaná ropa by mohla do Česka téct někdy mezi 10. až 20. květnem. Předseda Státní správy hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v pátek uvedl, že v ropovodu Družba se nachází 250.000 až 300.000 tun kontaminované ropy. Dovoz ruské ropy ropovodem kvůli jejímu znečištění zastavily už ve čtvrtek Polsko, Německo, Bělorusko a Slovensko.