Vláda definitivně potvrdila nominaci Jourové do Evropské komise

Vláda definitivně potvrdila nominaci Věry Jourové do nové Evropské komise. Kabinet tak učinil v poslední možný termín. Na tiskové konferenci o tom informovala Jourová. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že nejpozději 26. srpna musí Česko svou nominaci poslat do Bruselu. Na konci září čeká kandidáty na eurokomisaře slyšení v Evropském parlamentu, který je musí ve funkci schválit. Jourová byla v uplynulých pěti letech eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen.

Jourová bude mít první formální schůzku s novou předsedkyní Evropské komise Von der Leyenovou ve středu. Ráda by se stala místopředsedkyní EK. Před poslanci na jednání sněmovního evropského výboru minulý týden uvedla, že by v příští komisi ráda měla na starosti digitální agendu, vnitřní trh nebo obchod. O tom, že by se Česko mělo ucházet o ekonomicky silnější portfolio než dosud, mluvil opakovaně i Babiš.