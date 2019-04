Vláda dá 15 mld korun na tři nové programy na podporu výzkumu

Vláda v letech 2020 až 2027 rozdělí mezi tři nové programy zaměřené na průmysl, dopravu a životní prostředí 15 miliard korun. První uchazeči by se mohli o peníze hlásit v letošním roce. V tiskové zprávě o tom informovala Technologická agentura České republiky (TA ČR), které bude vybrané projekty realizovat. Téměř deset miliard korun je určeno na program TREND ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků rozšířením jejich trhů v zahraničí a pronikáním na nové trhy.

Do programu Prostředí pro život ministerstva životního prostředí by mělo jít 3,8 miliardy korun. Polovina peněz by měla přispět na výzkum sucha a změn klimatu. Zhruba dvě miliardy jsou vyčleněny na program DOPRAVA 2020+. Podpořeny budou například projekty zaměřené na inteligentní řešení či digitalizaci navigačních a družicových systémů.