Vláda: ČR míří mezi elitu a představuje strategii rozvoje umělé inteligence

Česko má být do budoucna modelovou evropskou zemí pro využití umělé inteligence (AI). Počítá s tím Národní strategie umělé inteligence, kterou schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podobnou strategii mají nejvyspělejší státy Evropy jako je Francie, Velká Británie, nebo Německo a rovněž technologicky nejvyspělejší země světa. „Národní AI strategie navazuje na Inovační strategii a je jedním z prvních hmatatelných kroků vrátit Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa,“ uvedl Havlíček. Mezi priority strategie podle něj patří mimo jiné bezpečnost a obrana nebo průmysl a výroba. "Zajistíme bezpečnost automobilů bez řidiče, robotů i autonomních zbraní, zkrátka všude tam, kde se potkává člověk a inteligentní stroj. Navážeme na naše dosavadní úspěchy v mobilitě a dopravě, vojenském a bezpečnostním výzkumu i na naši historickou zkušenost," uvádí materiál. Mezi krátkodobé cíle nové strategie, které by se měly uskutečnit do roku 2021, patří především vznik takzvaného Evropského centra excelence v AI na bázi konsorcia akademických výzkumných pracovišť. Mohlo by sídlit i v Praze.

Míra praktického využívání umělé inteligence je v českých firmách ve srovnání s dalšími zeměmi podprůměrná, uvedl nedávný celosvětový průzkum společnosti Microsoft. Za jeden rok ji v Česku využije 16 procent firem, zatímco evropský průměr je 40 procent. Naopak do tří let plánují umělou inteligenci používat v USA všechny tamní firmy, v Evropě 87 procent a v ČR až 80 procent společností, vyplývá z průzkumu.