Vláda chce zpřístupnit učitelské profese nepedagogům

Ministr školství Robert Plaga předloží v pondělí vládě návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, podle kterého by ve středních školách a na druhém stupni základních škol mohli opět začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Vzdělání by si podle návrhu museli do tří let doplnit. Novela by měla začít platit od září. Odbory i někteří další zástupci učitelů s tím ale nesouhlasí. Podle současného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Řada nepedagogů s praxí proto musela školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá. Ministr proto chce, aby všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou třeba čeština, matematika nebo hudební výchova, na středních školách i na druhém stupni základní školy mohli učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Náklady této úpravy vyčíslilo ministerstvo při 3000 začínajících učitelů na 192,42 milionu korun ročně. Výhled rozpočtu na příští rok ovšem s těmito penězi nepočítá. Zástupci vlády již avizovali, že jejich prioritou bude dodržení vládního slibu navýšit platy učitelů na 45.000 korun v roce 2021. Loňský průměrný plat učitelů činil 35 tisíc korun.