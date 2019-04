Vláda chce na třetí pokus povýšit ředitele BIS na generála. Prezident to dál odmítá

Vláda chce potřetí navrhnout ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku na jmenování do generálské hodnosti. Prezident Miloš Zeman ho loni dvakrát odmítl povýšit. O šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Vláda ale svůj návrh zdůvodňuje dobrými výsledky, kterých BIS dosahuje. Koudelka, který v tajných službách pracuje od roku 1992 a ředitelem BIS je od srpna 2016, by podle představ vlády měl získat hodnost brigádního generála. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz serveru Deník N uvedl, že pokud vláda opět Koudelku na jmenování generálem navrhne, bude Zeman postupovat jako v minulosti, tedy jmenování znovu zamítne.

O návrzích na jmenování generálů bude vláda jednat v pondělí. Ministerstvo vnitra navrhuje povýšit do generálské hodnosti policejního ředitele Jana Švejdara, ministerstvo financí by chtělo vyšší generálskou hodnost pro generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka, povýšeni by mohli být také zástupci hasičů, policie a Vězeňské služby.