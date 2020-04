Vláda by měla podle senátorů zvýšit podporu krajanů

Vláda by měla podle senátní krajanské komise zdvojnásobit rozpočet programu českého kulturního dědictví v zahraničí v příštích pěti letech, který zatím představoval kolem 80 milionů korun ročně. K důvodům patří zvýšení počtu studentů a lektorů češtiny například v rámci českých škol v zahraničí. Komise o podporu žádosti požádala horní komoru, ta dnes projednávání odročila do příští schůze.

Stát by měl podle komise podpořit nejen tradiční krajanské spolky, ale také Čechy a jejich potomky, kteří odešli do ciziny po roce 1990 za prací, studiem či kvůli sňatkům s cizinci. "Předpokládá se, že do zahraničí odešlo po roce 1990 asi 600.000 osob a potřeby této skupiny jsou odlišné oproti tradičním krajanským spolkům," řekl předseda komise Tomáš Czernin (TOP 09).

Czernin připomenul pomoc krajanů při začlenění Česka do mezinárodních struktur i finanční remitence, tedy peníze zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu. Loni podle senátora dosáhly zhruba 89 miliard korun, zatímco Česko dávalo do programu zatím kolem 80 milionů korun ročně.