Vláda bude v Polsku řešit unijní otázky, klima či dálnice

Ministři české vlády by měli při dnešním společném zasedání se svými polskými protějšky ve Varšavě probírat otázky Evropské unie, ale i ochrany klimatu či dálnice. Novinářům to v Praze před odletem do Polska řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by měl mluvit i o přeshraničním znečištění v Moravskoslezském kraji, šéf zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) zase o opatřeních proti dovozu masa se salmonelou z Polska do ČR. Babiš zopakoval, že chce v Polsku navrhnout, aby na zářijový summit V4 dostal kromě zástupců zemí západního Balkánu pozvánku i britský premiér Boris Johnson, se kterým v úterý telefonoval. Brabec řekl, že má ve Varšavě se svým protějškem nabitý program. Kromě uhlíkové neutrality chtějí mluvit o zlepšování kvality ovzduší v pohraničních oblastech, polském záměru rozšířit hnědouhelný důl Turów či o nelegálním přeshraničním převozu odpadů z Polska. Dnešní společné zasedání vlád ve Varšavě je šesté v pořadí. Babiš před odletem označil Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů, se kterým má ČR nadstandardní vztahy.