Vláda bude schvalovat sedmiprocentní digitální daň

Zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, projedná v pondělí vláda. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Platit by přitom mohla již během příštího roku, vyplývá z materiálu na jednání vlády. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 50 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

MF navrhuje zavést tzv. DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí, který se ale v Evropské unii nepodařilo prosadit. Ten zdaňuje vybrané internetové služby. Jde o umísťování cílené reklamy na webech, zpoplatněné služby na sociálních sítí nebo prodej dat o uživatelích. Dani budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Mezi ně patří například Airbnb nebo Uber. Navrhovaná daň se bude týkat tržeb internetových firem, a nepůjde tak o daň ze zisku.

Komora daňových poradců návrh považuje za problematický kvůli mezinárodním závazkům ČR ohledně dvojího zdanění zahraničních společností. Prezident Miloš Zeman označil digitální daň za dobrou cestu, šéfovi opoziční ODS Petru Fialovi sedm procent připadá příliš, protože v některých jiných zemích je daň dvě nebo tři procenta. Piráti by preferovali zavedení digitální daně na evropské úrovni, aby se zahraniční firmy nemohly povinnosti vyhýbat díky sídlům v jiných státech.