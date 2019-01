Vláda bude moci odvolávat státní tajemníky na ministerstvech

Vláda pravděpodobně bude moci z popudu příslušných ministrů odvolávat státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech. Opětovně to prosadila ve Sněmovně koalice ANO a ČSSD s pomocí SPD a KSČM, když přehlasovala odmítavé stanovisko Senátu. Podle kritiků bude tato změna znamenat návrat k politizaci státní správy. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš výtky odmítl s tím, že jeho hnutí prosadilo depolitizaci státní správy. "My jsme úřednická vláda. My jsme to hnutí, které depolitizovalo státní správu, protože máme ve vládě úředníky, máme ve vládě lidi, kteří byli nominováni, ale nejsou členy hnutí. Nikdo nechce dělat žádné čistky, my to neděláme," prohlásil premiér. Podle něj byla státní správa před přijetím služebního zákona během deseti let obsazena adepty bývalých vládních stran.

"Vy se teď pokoušíte o novou politizaci státní správy tak, aby vám to vyhovovalo," oponoval premiérovi předseda opoziční ODS Petr Fiala. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše chce vláda obsadit úřednická místa nikoli podle stranické legitimace, ale "podle loajality k vůdci". Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) novela umožní ministrům odstranit během půl roku všechny nepohodlné úředníky s pomocí jejich špatného služebního hodnocení. Novela zavádí také dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě, který má nahradit dosavadní tři kola.