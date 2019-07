Vláda bude jednat o uvolnění pomoci pro Turecko kvůli migraci

O uvolnění zhruba 290 milionů korun na pomoc Turecku při migrační krizi by měla v pondělí jednat vláda. Poskytnutí pomoci na základě dohody mezi Evropskou unií a Tureckem kabinet schválil už loni v listopadu, nyní by měl zavázat ministerstvo financí k zajištění peněz pro postupné splátky celé částky do roku 2023. EU se v roce 2016 dohodla s Tureckem na poskytnutí finanční podpory výměnou za to, že Ankara zastaví příliv migrantů přes řecké ostrovy do Evropy. Pro ČR na letošní rok připadá 2,57 milionu eur (65,8 milionu korun), které by měly být vydány z vládní rozpočtové rezervy. V příštím roce by Česko mělo vyplatit 3,34 milionu eur (85,5 milionu korun), což by ministerstvo financí mělo zohlednit v přípravě rozpočtu a odpovídajícím způsobem zvýšit rozpočet ministerstva zahraničí. Na roky 2021 až 2023 připadají částky do dvou milionů eur a ministerstvo financí by je mělo zahrnout do přípravy střednědobých rozpočtových rámců.