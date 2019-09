Vláda bude jednat o tom, zda má v budoucnu dál růst důchodový věk

Vláda se chystá v pondělí jednat o tom, jestli by se měl v budoucnu důchodový věk v Česku zvyšovat, nebo by měl zůstat na 65 letech. Zabývat se bude zprávou ministerstva práce, podle níž se penzijní systém beze změn propadne do deficitu a růst výdajů může zmírnit odsouvání penzijní věkové hranice, a to od 30. let za desetiletí o rok. Do penze v 66 letech by tak lidé začali chodit ve 40. letech. Dokument má ČTK k dispozici. Zatímco podle ministerstva financí by kabinet měl o úpravě věku rozhodnout, podle ministerstva práce by to měla udělat za pět let až další vláda. Proti zvýšení věku pro odchod do důchodu se v Partii televize Prima vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO).

Věk pro odchod do penze se v Česku postupně zvyšuje, a to každý rok u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce. Muži odcházejí teď do penze asi v 63 a půl roku a ženy dřív podle počtu dětí. Ve 30. letech by se měla věková hranice u obou pohlaví srovnat na 65 letech a zmrazit. Zastropování prosadila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců. Ministerstvo práce má každých pět let připravit zprávu, jak se doba dožití a důchodový systém vyvíjejí.