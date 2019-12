Novela zákona o obraně před kybernetickými útoky půjde brzy k projednání ve vládě. Uvedl to ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Podle něj si novelu vzal do své gesce sám premiér Andrej Babiš /ANO/. Novela zákona se řeší už několik let, ve Sněmovně má své kritiky. Zabývala se jí i Bezpečnostní rada státu. Novela má dát větší pravomoci Vojenskému zpravodajství, aby nepřetržitě monitorovalo veřejné komunikační sítě.