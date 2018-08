Vláda a odbory se dohodly na růstu mezd ve veřejném sektoru

Vláda se dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna příštího roku. Platový tarif se většině pracovníků veřejných služeb zvýší o 5 procent, zbytek peněz poputuje do odměn. Po jednání členů vlády se zástupci odborů to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.

Zástupci odborů jsou s výsledkem jednání spokojení. Odboráři považují dnešní dohodu za kompromis. Chtějí dohlédnout na způsob rozdělení sumy na odměny, aby se peníze dostaly k pracovníkům.