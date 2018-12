Vítkovice připravily haldu v Ostravě-Hrabůvce pro další využití

Skupina Vítkovice nechala s pomocí státu revitalizovat svou haldu v Ostravě-Hrabůvce. Prostor o rozloze zhruba 100 hektarů je nyní připraven na další využití. Může tam vzniknout průmyslová zóna, ale také nová městská čtvrť. ČTK to řekl většinový vlastník Vítkovic Jan Světlík. Halda (odval) je v nejvyšším bodě vysoká asi 27 metrů. Jde vlastně o obrovskou hromadu hlušiny nebo strusky vzniklé při hutnické a hornické činnosti. Primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že město bezprostředně žádný projekt týkající se haldy nechystá.

Před časem byla ještě uvnitř haldy na některých místech zvýšená teplota. To už podle Světlíka Vítkovice vyřešily, na haldě udělali odborníci ekologickou sanaci. K ochlazení napomohlo jezero, které bylo vytvořeno uprostřed haldy. Úprava podle něj byla poměrně složitá. "Dneska je to krásná zelená část Ostravy," řekl Světlík. Vítkovice nyní jednají s několika potenciálními investory o dalším využití revitalizované oblasti. Z haldy by podle Světlíka mohla být moderní část Ostravy, kde by bylo mimo jiné třeba 10.000 bytů.