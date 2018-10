Vítězem senátních voleb je ODS, vládní ANO a ČSSD propadly

Vítězem letošních senátních se stala ODS. Z jedenácti jejích finalistů bylo zvoleno deset, bude tak mít 16 senátorů, stejně jako hnutí STAN (Starostové a nezávislí), které mělo šest úspěšných finalistů. V senátních volbách se obměňovala třetina horní komory, tedy 27 senátorů. Ve druhém kole přišlo k urnám kolem 16,5 procenta voličů.

KDU-ČSL bude mít díky dvěma úspěšným finalistům 15 senátorů. ČSSD získala jen jeden mandát ze 13 obhajovaných, a má 13 senátorů. Vládní hnutí ANO, které získalo také jen jednoho senátora z deseti finalistů, bude mít sedm křesel. Početně nejmenším zůstane Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 s pěti členy. Rozložení sil v horní komoře ale bude ještě záviset na tom, zda se případně k některé z frakcí připojí úspěšní nezávislí kandidáti nebo zástupci menších stran.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) nebude mít poprvé od roku 1996 žádného zástupce v horní parlamentní komoře. Její kandidátka na Karvinsku, bývalá poslankyně Milada Halíková prohrála ve druhém kole senátních voleb na Karvinsku s bohumínským starostou Petrem Víchou (ČSSD). Ten se stal zároveň jediným kandidátem vládní ČSSD, který uspěl v letošních senátních volbách. "Je to vážná ztráta pro KSČM, ale věřím, že se s tím vypořádáme a že se v příštích volbách do horní komory parlamentu opět dostaneme," řekl ČTK místopředseda komunistů Stanislav Grospič.

Novým senátorem za Prahu 12 se stal někdejší diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer, který se o místo v horní komoře ucházel jako nezávislý kandidát. V rozhovoru s ČTK po zvolení řekl, že počítá s kandidaturou na prezidentské křeslo i v dalších volbách, které budou za necelých pět let. Uspěl i další bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer. Senátorem se stal za Prahu dvě za vlastní hnutí nazvané Marek Hilšer do Senátu (MHS). Ve druhém kole porazil dosavadního senátora Libora Michálka (za Piráty), který tedy v horní parlamentní komoře končí. Už v prvním kole byl zvolen další prezidentský kandidát Jiří Drahoš na Praze 4. V Senátu zasedne například i ředitel zoo ve Droře Králové Přemysl Rabas. Ostravským senátorem bude nadále horolezec a podnikatel Leopold Sulovský (Ostravak). Do Senátu za Teplice se dostala i stálice české politické scény Jaroslav Kubera (ODS). "Samozřejmě to byla moje poslední kampaň, kterou bych nechtěl skončit v poli poražených," řekl ČTK s tím, že další obhajobu za šest let už neplánuje. Jednasedmdesátiletý Kubera je senátorem od roku 2000.