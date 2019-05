Vila Tugendhat je do konce roku vyprodaná, navštívit lze zahradu

Koupit vstupenky na prohlídku brněnské vily Tugendhat, která je na seznamu světového dědictví UNESCO, je v současnosti prakticky nemožné. Prohlídky vily, jejíž stavba začala před 90 lety, jsou až do konce roku vyprodané. ČTK to řekl ředitelka vily Iveta Černá. Kromě prohlídek a zahrady se mohou lidé do vily podívat i díky mnoha kulturním akcím, které se tu konají. Od přednášek přes koncerty vážné hudby až po tematické večery nebo charitativní akce. V loňském roce vilu při prohlídkách i různých kulturních akcích navštívilo 50.000 lidí, což je maximum. "Zájem o prohlídky je čtyřikrát až pětkrát vyšší, než jsme schopni akceptovat," uvedla ředitelka vily. Za slunečných dnů se podle ní stává, že se v zahradě vily pohybuje naráz až 300 lidí. I když se za vstupné 50 korun nedostanou dovnitř vily, mohou ze zahrady nahlédnout do hlavního proskleného pokoje a zimní zahrady.

V současné době se připravuje propojení zahrad vily Tugendhat se sousedící vilou Löw-Beer. Obě zahrady se setkávají svými zadními částmi a brněnští zastupitelé už odhlasovali plán na jejich propojení. Vybudování průchodu mezi oběma zahradami je naplánované na letošní září. Průchod ale bude otevřený pouze v průběhu turistické sezóny.