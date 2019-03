Víkendová návštěvnost skiareálů byla kvůli větru a dešti slabší

Víkendová návštěvnost lyžařských středisek v Česku byla o víkendu kvůli větru a dešti slabší než obvykle. Na řadě sjezdovek se přitom i po mimořádně teplém týdnu stále drží až kolem metru sněhu. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli skiareálů. Podle některých z nich jde z pohledu návštěvnosti o nejhorší víkend sezony. Třeba na Špičáku na Šumavě je podle člena tamní horské služby Ladislava Vybírala stále asi 120 centimetrů sněhu a na Jezerní hoře dokonce až dva metry. Kvůli špatnému počasí byl však nakonec zájem lyžařů o víkendu velmi slabý, uvedl Vybíral. Některé areály proto částečně zastavily vleky a lanovky. Silný vítr již v sobotu zastavil část lanovek v Krušných horách. Navíc pomalu končí jarní prázdniny v Česku i Německu, a na horách tak není moc turistů. Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších posílil víkendovou návštěvnost Světový pohár žen ve sjezdovém lyžování, který se konal v pátek a sobotu. Kromě diváků poháru do střediska přijelo za víkend asi 10.000 lidí. Zhruba stejný počet lidí dorazil i do SkiResortu Černá hora - Pec. V Beskydech už některé níže položené areály ukončily kvůli malé vrstvě sněhu provoz, ale ve vyšších polohách jsou pořád sněhu desítky centimetrů.