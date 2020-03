Vietnamci v Česku se zapojili do boje s novým koronavirem

Vietnamci v České republice se zapojili do boje s onemocněním COVID-19. Nabízejí hasičům, policistům či záchranářům kávu či nápoje zdarma, šijí roušky či finančně i materiálně pomáhají nemocnicím. I když mnozí jakožto cizinci nemají nárok na finanční kompenzace od státu, Vietnamci podle Minh Maie, koordinátora z organizace Viet Up, opatření vlády vítají a respektují. Někteří lidé si naopak stěžují na to, že se v některých vietnamských večerkách prodávají předražené dezinfekční gely a roušky. Podle ministerstva financí však jejich cena není regulovaná státem a může být jakákoliv.

"Vietnamci pomáhají našim nemocnicím, IZS i občanům materiálně i finančně jako jediní cizinci u nás. Dokazují touto svojí konkrétní pomocí, že Česká republika je pro ně druhým domovem," řekl dnes ČTK čestný předseda a mluvčí Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter. Mnozí majitelé večerek po celé zemi podle Minh Maie označili své obchody červeným srdíčkem na znamení, že členové integrovaného záchranného systému (IZS) dostanou čaj, kávu či jiné občerstvení zdarma. V Ústeckém kraji se Vietnamci skládají na nákup plicních ventilátorů pro Masarykovu nemocnici. V Praze i dalších městech Vietnamci šijí roušky, které putují k lékařům, policistům či seniorům. Například přes 200 švadlen v rámci organizace Viet Up nyní šije roušky pro pražské nemocnice.