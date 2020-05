Vicepremiér Havlíček: Ruské výhrůžky českým politikům jsou nepřijatelné

Ruské výhrůžky pražským politikům jsou podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) nepřijatelné, odvetné kroky včetně případného vyhoštění některých diplomatů vláda podnikne až po potvrzení informací bezpečnostními složkami. Havlíček to uvedl v České televizi v Otázkách Václava Moravce. Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil vládní přístup za vágní a zdrženlivý. Předseda KSČM Vojtěch Filip vážnost výhrůžek zpochybňoval. Podle Havlíčka je zapotřebí prošetřit faktický stav. „Nesmíme panikařit a na základě spekulativních informací vypovídat velvyslance,“ řekl Havlíček. Vicepremiér tak reagoval na informace týdeníku Respekt, podle něhož do Česka přijel s diplomatickým pasem pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Moskva to dementovala jako novinářskou kachnu. Diplomatův příjezd potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zda měl muž jed, nechtěl komentovat. Pod policejní ochranou jsou ale kvůli tomu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a také starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).