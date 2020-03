Více než 600 Čechů se vrátilo přes Německo speciálními autobusy

Více než 600 Čechů se kvůli koronaviru v posledních dnech vrátilo přes Německo do své vlasti speciálně vypravenými autobusy. ČTK a České televizi to v Berlíně řekl velvyslanec ČR v Německu Tomáš Podivínský. Zatímco dosud většina autobusů jezdila z Frankfurtu nad Mohanem, v neděli večer první dva se zhruba 70 lidmi vyrazily přímo od budovy české ambasády v německé metropoli. "Jsou to různé destinace, je to Bali, je to Honolulu, ale je to třeba i Kanada, Londýn, Paříž," vyjmenoval Podivínský některá místa, odkud se lidé přes Německo v době epidemie nemoci způsobené koronavirem vrací do Čech. V uplynulých dnech jich bylo vždy kolem 80 až 100.

"Cestujeme z Kuby. (O autobusovém spoji) jsme se dozvěděli z aplikace DROZD. Letenku jsme měli původně z Kuby do Moskvy a z Moskvy do Prahy. Aeroflot nám to zrušil a přerezervoval nám to sem do Berlína," řekl ČTK ke své cestě muž, který se představil jako Slávek. Stejně jako všichni ostatní ze 70 vracejících se Čechů měl na sobě roušku a před nástupem do autobusu, v němž byla sedadla pokrytá plastovou fólií, musel projít dezinfekcí rukou.

Česko vyšle evakuační autobus do Itálie, který do vlasti poveze čtyři desítky Italů. Přepravit by mohl za Alpy také zdravotnický materiál jako náhradu za ochranné pomůcky, které byly minulý týden zabaveny v Lovosicích v Ústeckém kraji. Evakuace Čechů, kteří zůstali v evropských zemích po uzavření hranic kvůli šíření koronaviru, bude pokračovat autobusy. Vyjedou z Paříže, Stockholmu, Kodaně a Vídně.