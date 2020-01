Víc než polovina Čechů souhlasí se zavedením stravenkového paušálu

Se zavedením takzvaného stravenkového paušálu souhlasí 54 procent Čechů. Proti je zhruba třetina. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Český rozhlas připravila společnost Median. Průzkum také ukazuje, že by stravovací návyky zůstaly i přes zavedení tohoto paušálu u téměř 70 procent dotázaných stejné. Stravenkový paušál chce zavést ministerstvo financí od příštího roku. Zaměstnavatelé by tak nově vedle klasických papírových poukázek mohli svým pracovníkům na jídlo přispívat i hotově. Tato změna se podle průzkumu nejvíc líbí mladým lidem.

Benefit v podobě nezdaněné částky k platu by měl být alternativou ke stravenkám. Na návrhu ministerstva financí se dohodla koalice, naopak odbory a společnosti, které stravenky vydávají se změnou nesouhlasí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové za ANO pomůže zavedení paušálu zaměstnavatelům i zaměstnancům.