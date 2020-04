VFN: Pacient, který se v Česku léčil remdesivirem, se uzdravuje

Lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ukončili experimentální léčbu pacienta nakaženého koronavirem. Muž jako jediný v republice dostával lék remdesivir. Jeho stav se zlepšil, je při vědomí a podle ošetřujícího lékaře je ve fázi uzdravování. Stále ale není jasné, jestli ke zlepšení stavu experimentální přípravek pomohl. "My doteď nevíme, jestli remdesivir byl to zásadní, co mu pomohlo. Máme ukazatele, které ukazují, že se jedná o komplexní úzdravu a k léku se tolik neupínáme," řekl vedoucí lékař intenzivní péče Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Balík. Pacient je jediným v Česku, kterému americká firma Gilead schválila podání léku.

V nemocnicích je podle aktuálních dat 340 lidí nakažených novým typem koronaviru, 72 z nich potřebuje intenzivní péči. Pacientům většinou podávají jen léky, které mírní jejich příznaky, například kašel nebo horečku. Například v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ale zkoušejí pacientům podávat i další v zahraničí testovaný lék, látku hydroxichlorochin.