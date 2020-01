Vězeňská služba kvůli Rathovi osloví ministryni spravedlnosti

Generální ředitel Vězeňské služby (VS) Petr Dohnal se kvůli postupu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze ohledně případu uvězněného bývalého hejtmana Davida Ratha v teplické věznici obrátí na Nejvyšší státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti. Řekl to na tiskové konferenci vězeňské služby v plzeňské věznici. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v České televizi v neděli řekla, že ústecké krajské státní zastupitelství shledalo v teplické věznici ohledně Ratha pochybení.

"Jsem velice překvapen, že státní zastupitelství mělo potřebu dle mého názoru tuto pseudokauzu medializovat, aniž o údajném pochybení věznice předem informovalo mě, jako přímého nadřízeného ředitele teplické věznice, případně ministryni spravedlnosti," řekl Dohnal. Odmítl, že by byl Rath privilegovaným vězněm, že by měl nadstandardní celu nebo že by se nějak stavebně vylepšovala. Postavil se za ředitele teplické vazební věznice Petra Blažka. Podle Dohnala se v listopadu do věznice v Teplicích dostavila zástupkyně VSZ v Praze a mimo jiné zjišťovala, na jakou pracovní pozici bude Rath zařazen. Ředitel uvedl, že vězeňská služba má dlouhodobě nedostatek lékařů. Rath by tak za restriktivních podmínek mohl pracovat jako lékař ve věznici. Kontrola ale údajně Blažkovi důrazně odpověděla, že taková práce pro Ratha nepřichází v úvahu. Rath se už před nástupem do vězení zmínil, že by chtěl ve vězení pracovat jako lékař.

"Takovéto jednání ze strany představitelů VSZ v Praze bychom museli považovat za nepřípustné zasahování do činnosti bezpečnostního sboru, jímž vězeňská služba je. Jediný, kdo může rozhodovat o pracovním zařazení vězňů, je vězeňská služba" řekl Dohnal. Blažek mu prý také řekl, že věznici šéfuje od roku 2011, ale nepamatuje, že by někdy přijel zjišťovat podmínky některého z vězňů někdo z pražského VSZ, dřív se ani nestalo, že by se státní zástupce vyjadřoval k zařazení vězně na pracovní pozici.