Většina Čechů z obav kvůli nákaze koronavirem letos na zahraniční dovolenou nepojede

57 procent Čechů, kteří chtěli letošní letní dovolenou strávit v zahraničí, od svých plánů raději ustoupila kvůli možnému riziku nákazy. Pokud se hranice plně otevřou, pak ti, co plánují vycestovat, zamíří nejčastěji na Slovensko, do Chorvatska a Řecka. Vyplývá to z průzkumu, který úvěrová společnost Fair Credit uskutečnila koncem května mezi více než tisícovkou respondentů. Téměř polovina dotazovaných, kteří budou trávit letní dovolenou v Čechách, zůstane doma, u příbuzných nebo na vlastní chalupě. Na zahraniční dovolenou letos plánovalo vyjet 56 procent Čechů. Na 57 procent z nich ale situaci přehodnotilo a kvůli možnému riziku nákazy za hranice nevycestují. Zbývajících 11 procent chce letní dovolenou v zahraničí strávit za každou cenu i s akceptováním určitých omezení, respektive 32 procent chce vycestovat, ale čeká na konečné podmínky. Dovolené v zahraničí jsou nakloněni o něco častěji mladší lidé do 35 let a také vysokoškoláci.