Veterináři: Látka na hubení hlodavců nejspíš zabila desítky zajíců a bažantů

Státní veterinární správa potvrdila, že patnáct zajíců v Žatčanech na Brněnsku zabila látka, kterou obsahuje jed na hubení hlodavců Stutox II. Zvířata tam minulý týden objevili myslivci na poli. Přes šedesát mrtvých zajíců a několik bažantů našli myslivci také v Brně-Tuřanech a Šlapanicích. Veterináři potvrdili, že také tam byly u dvou uhynulých zajíců nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce. Veterináři svá zjištění předávají Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ), který by měl případ došetřit. Jed na hraboše Stutox II minulý týden na polích u Brna plošně použila firma Bonagro. Ředitel společnosti Roman Zvěřina uvedl, že minulý týden nebylo nutné žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku a ohlašovací povinnost podle něj firma splnila.

Plošné použití Stutoxu II proti přemnoženým hrabošům povolil minulý týden Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Nyní lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.