Věřitelé schválili reorganizační plán textilky Veba Broumov

Věřitelé schválili reorganizační plán firmy Veba Broumov, která patří k největším českým textilkám. Plán počítá se zachováním výroby a pracovních míst. Věřitelé by při reorganizaci měli dostat zpátky 5 až 52 procent hodnoty pohledávek. Novým vlastníkem Veby by se měl stát podnikatel Otakar Moťka. V insolvenčním řízení je podnik od loňského května. Reorganizační plán ještě musí schválit soud, což se očekává. Veba má 287 věřitelů, kterým celkem dluží 846 milionů korun. Podnik má asi 700 zaměstnanců a stále vyrábí. Stěžejním produktem Veby je takzvaný africký brokát pro africké trhy. Vedení Veby rozhodnutí věřitelů přivítalo. Podle Moťky má Veba kvalitní zaměstnance a stojí za to ji zachránit jako českého výrobce. Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně splácet úvěry. Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 propadl na 812 milionů.