Věřím, že šesté místo není naše maximum, řekl Prokop po Dakaru

Martin Prokop po šestém místě v letošním ročníku Rallye Dakar věří, že nové české maximum v kategorii automobilů dokáže ještě vylepšit. Zkušený pilot, který řadu let úspěšně startoval ve světovém šampionátu v klasické rallye, by se rád na slavné vytrvalostní soutěži prosadil ještě výrazněji. A plánuje se o to pokusit již v příštím roce. Startoval na Dakaru počtvrté a vždy si polepšil. Loni skončil sedmý, čímž vyrovnal až do letoška rekordní český výkon Miroslava Zapletala z roku 2009. Vytrvalostním rallye se začal věnovat v roce 2015. Prokop v závěru bojoval i se zdravotními problémy. Tři etapy před cílem si totiž po skoku a tvrdém dopadu auta poranil obě ruce. S ohledem na svůj stav byl nakonec i rád, že byl Dakar letos oproti minulosti kratší. Pořadatelé pro závodníky připravili trať "jen" s 10 etapami.